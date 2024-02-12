"Армия восстановления": к работам привлекли почти 88 тысяч безработных

По состоянию на 12 февраля с начала проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ привлечено 87 852 безработных, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

На заработную плату безработным было направлено 582 миллионов гривен.

Больше всего направлений на выполнение указанных работ выдали в Харьковской области - 17 180. Также среди областей с наибольшим количеством привлеченных безработных Донецкая (11 170), Киевская (10 634), Полтавская (10 405) и Черниговская (9 658).

Всего к проекту "Армия восстановления" привлечено 19 регионов.

Оплата за общественно полезные работы сейчас составляет 10 650 грн за полный отработанный месяц.

По состоянию на 1 января 2024 года в Украине зарегистрировано 96,1 тыс. безработных, в прошлом году этот показатель равнялся 186,51 тыс. человек.

Напоминаем:

С начала старта проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ привлекли 83,6 тыс безработных. На заработную плату направлено 560 млн грн.