The Times: Британские поставщики экспортировали в Россию важные детали для дронов

Поставщики из Великобритании за первые 10 месяцев 2023 года экспортировали в Россию важнейшие компоненты, включая полупроводников и беспилотников, на сумму более 100 млн долларов, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает в материале британского издания The Times.

Указывается, что товар на сумму около 15 млн. долларов был передан в РФ непосредственно со складов Великобритании.

Авторы публикации подчеркивают, что эта цифра свидетельствует о резком сокращении торговли между Россией и Британией по сравнению с 2022 годом, когда были экспортированы важнейшие компоненты на сумму около 770 млн дол. Но спустя почти два года после начала полномасштабной войны в Украине британские технологии до сих пор находят свой путь в российскую армию, часто благодаря третьим странам.

В материале говорится, что ранее в российском оружии было обнаружено 28 компонентов британского происхождения, а американского – более 2000. Многие компоненты, хотя и не обязательно подпадают под санкции, важны для российского оружия и не могут производиться в странах.

Большинство британских товаров, поставляемых в РФ, – это полупроводниковые и электронные компоненты. Но в 2023 г. в Россию также попали изготовленные в Британии станки с "компьютерным числовым управлением" (КЧУ) на сумму примерно 1,5 млн дол.

Авторы статьи напоминают, что в ноябре США наложили санкции на всех крупных российских импортеров инструментов из КЧУ, включая некоторых из них, которые поставили оборудование на сумму менее 200 тысяч долларов после полномасштабного вторжения.

Некоторые компании увеличили поставки в РФ в 2023 году путем наращивания экспорта из Британии или производственных мощностей за рубежом.

Среди них FTDI – британский производитель полупроводников, который, по данным газеты, изготовил микросхемы, найденные в брошенном российском танке в Броварах Киевской области в марте 2022 года.

Издание также сообщает, что в прошлом году в РФ были импортированы компоненты FTDI на около 1,5 млн долларов (в 2022 году – на 500 тысяч долларов).