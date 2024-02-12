В Швеции прогремели взрывы в крупнейшем аквапарке страны, есть пострадавшие

Крупнейший аквапарк Швеции стоимостью 10,6 миллионов долларов был уничтожен в результате нескольких мощных взрывов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Aftonbladet.

Инцидент произошел в понедельник, 12 февраля, в городе Гетеборг. Серии взрывов предшествовал пожар. Известно, что пострадали 12 человек.

По словам очевидцев, пожар начался около 10:00 по местному времени. При этом почти сразу в одной из конструкций аквапарка произошел взрыв. Спасатели предупреждают о вероятности распространения огня на соседние строения. Была эвакуирована соседняя гостиница и офисные помещения.

"В конструкции много пластика. Так что (дым) нездорово вдыхать. Вот почему мы выходим с предупреждением о здоровье" , - заявил представитель службы спасения Швеции Класс Люпперт.

Очевидцы заявляют, что взрыв в аквапарке был такой силы, что его ощутили в соседних зданиях. Также известно, что в результате пожара ранения получили минимум 12 человек.

Аквапарк Oceana было запланировано открыть этим летом, а его строительство обошлось в 1,2 миллиарда крон (10,6 миллиона долларов). Он занимает 6000 квадратных метров в помещении и 4000 на открытом воздухе - там должно быть 14 водных аттракционов. Было запланировано, что он может принять 1750 человек.

13 января в Киеве произошел пожар в одном из торговых центров. Пришлось эвакуировать посетителей. Пожар произошел в Соломенском районе столицы в ТРЦ "Космополит".

А 10 января в Киеве произошел сильный пожар на автомойке, расположенной на Березняках. Полиция даже регулировала движение транспорта в районе ЧП.