Зеленский провел первую Ставку с главкомом Сырским: что обсудили

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в обновленном составе, где обсуждались приоритетные вопросы, в частности было принято решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава государства в соцсетях.

"Первая Ставка в обновленном составе.

Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора.

Доклады главкома Сырского и начальника Генерального штаба Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегическими группировками войск.

Авдеевка, Купянск, юг. Обеспечение армии всем необходимым: снаряды, дроны, РЭБ".

Президент добавил, что были заслушаны доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей по дальнейшему развитию многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения.

По словам Зеленского, было принято решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп.