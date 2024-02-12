Кулеба прокомментировал инцидент с украинским зерном на границе с Польшей

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко прокомментировал инцидент с испорченным украинским зерном на границе Украины и Польши накануне, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Twitter (X).

Глава МИД назвал порчу украинского зерна на польской границе недопустимой и подчеркнул, что любой фермер "должен знать, сколько тяжелого труда нужно, чтобы вырастить зерно, особенно в военное время".

"Ради дружеских украинско-польских отношений виновные в этой провокации должны быть привлечены к ответственности", – добавил Кулеба.

The spoiling of Ukrainian grain on the Polish border is unacceptable. Any farmer should know how much hard work it takes to produce grain, especially during wartime. For the sake of friendly Ukrainian-Polish relations, the perpetrators of this provocation must be held to account. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 12, 2024

Напомним, в пятницу фермеры со всей Польши начали очередную акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.

В воскресенье возле КПП "Дорогуск" протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков, которые пересекли границу.

Посольство Украины в Польше ожидает решительной реакции польской стороны после инцидента на границе.