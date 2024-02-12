Кулеба прокомментировал инцидент с украинским зерном на границе с Польшей
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко прокомментировал инцидент с испорченным украинским зерном на границе Украины и Польши накануне, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал в Twitter (X).
Глава МИД назвал порчу украинского зерна на польской границе недопустимой и подчеркнул, что любой фермер "должен знать, сколько тяжелого труда нужно, чтобы вырастить зерно, особенно в военное время".
"Ради дружеских украинско-польских отношений виновные в этой провокации должны быть привлечены к ответственности", – добавил Кулеба.
Напомним, в пятницу фермеры со всей Польши начали очередную акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.
В воскресенье возле КПП "Дорогуск" протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков, которые пересекли границу.
Посольство Украины в Польше ожидает решительной реакции польской стороны после инцидента на границе.