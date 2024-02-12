Апелляционный суд избрал меру пресечения Лиеву с альтернативой залога
Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и применил к экс-руководителю департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии УП, видео, обнародованное на Facebook-странице Лиева.
"Суд удовлетворил апелляцию прокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (до 8 апреля включительно) с правом внесения залога в размере 50 млн грн экс-чиновнику Минобороны, который подозревается в завладении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов для ВСУ".
Детали: Сам подозреваемый в записанном в суде комментарии сказал, что шокирован нынешним решением суда, он назвал размер залога несопоставимым со своими зарплатой и доходами. Лиев отметил, что сотрудничал со следствием, приходил на все допросы и т.д.
Экс-чиновник заявил, что намерен обращаться в Европейский суд по правам человека.
Что предшествовало: Экс-руководитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев заявил, что публично пройдет полиграф, чтобы доказать свою невиновность.
5 февраля Лиев прошел полиграф, но по данным журналистов, у него возникли трудности с вопросом об указаниях от руководства.
Предыстория:
- 30 января суд не избрал меру пресечения Лиеву, который фигурирует в деле о хищении почти 1,5 млрд грн.
- 27 января бывшему и действующему руководителям департамента Минобороны (Лиеву и Тоомасу Нахкуру), менеджерам компании "Львовский арсенал" (Юрию Збитневу) и представителю иностранной фирмы сообщили о подозрении по делу о хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.
- 26 января Северный апелляционный хозсуд подтвердил решение суда первой инстанции о взыскании в пользу Минобороны 1,5 млрд грн с компании "Львовский арсенал" Юрия Збитнева, которая провалила контракт на поставку мин для ВСУ.
- Ранее УП сообщала, что фирма "Львовский арсенал" получила от Минобороны 1,4 миллиарда гривен на поставку крупной партии минометных выстрелов 120 мм и 82 мм, но давно просрочила контракт и не передала ВСУ ни одной мины.
- Сообщалось, что Минобороны заключило контракт с малоизвестной фирмой "Львовский арсенал" 11 ноября 2022 года. Через несколько дней после этого тогдашний министр обороны Алексей Резников дал разрешение на проведение предоплаты по контракту - почти 100% суммы сделки.
- Поставки должны были начаться уже в декабре 2022 года и полностью закончиться до конца февраля 2023 года, но ни одной мины по предоплаченному контракту Минобороны не получило.