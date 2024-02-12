Генштаб: За сутки россияне нанесли более 70 авиаударов по Украине

В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины 71 авиаудар, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 12 февраля.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 63 боевых столкновения. Всего враг нанес 5 ракетных, 71 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам российских оккупантов подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Владимировка, Пономаренко, Волфино, Степок Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе Табаевки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили атаку противника в районе Тернов Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Выемки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силы обороны отразили 6 атак противника в районах н.п. Богдановка, Андреевка и Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Калиновка, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, украинские воины отразили 14 атак врага в районе Авдеевки и еще 4 атаки в районах Тоненького, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также российские захватчики нанесли авиационный удар в районе н.п. Новокалиново Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационные удары в районах н.п. Константиновка, Парасковеевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Курахово, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Парасковеевка Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе южнее Пречистовки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили атаку противника в районе западнее Новопокровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малые Щербаки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 безуспешные попытки штурма позиций наших войск. Под артиллерийским огнем оказались Херсон, Антоновка, Понятовка Херсонской области. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Крупица, Крынки, Берислав Херсонской области. Также противник совершил обстрелы из РСЗО в районах н.п. Львово, Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 6 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 артиллерийскому средству противника.