СМИ: Заседание в формате "Рамштайн" пройдет онлайн и без главы Пентагона

Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится онлайн из-за срочной госпитализации министра обороны США Ллойда Остина, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил американский чиновник со ссылкой на Reuters.

По его словам, Остин не примет участие в заседании Контактной группы, а также во встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится в Брюсселе.

Планировалось, что Остин лично возглавит следующее заседание контактной группы в формате "Рамштайн", которое состоится 14 февраля.

Однако 12 февраля Ллойда Остина снова госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем.

Напомним, 1 января Остина госпитализировали. Пентагон не сообщал об этом до 5 января. Президент США Джо Байден не намерен увольнять Остина, как этого требовали некоторые республиканцы. Позже стало известно, что Остину диагностировали рак простаты.

14 января в Белом Доме сообщили, что Остину может потребоваться дополнительное пребывание в клинике из-за рака простаты.