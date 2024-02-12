Таможенная служба: Поляки блокируют 5 пунктов пропуска на границе

По состоянию на вечер понедельника 12 февраля на польской стороне границы Украины и Польши блокируют работу пяти пунктов пропуска, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале Государственная таможенная служба Украины.

Перед КПП "Дорогуск – Ягодин" польские фермеры с 9 февраля блокируют перемещение грузовых транспортных средств. За предыдущие сутки там было оформлено 89 грузовиков на въезд, и только 5 – на выезд.

Очередь перед КПП "Дорогуск" сейчас составляет 650 грузовиков.

С 12 февраля также началось частичное блокирование отдельных категорий транспортных средств в пункте пропуска "Зосин – Устилуг".

Движение легковых автомобилей, автобусов, грузовых транспортных средств до 3,5 тонн осуществляется на КПП без ограничений. Пропуск автомобилей более 3,5 тонн осуществляется по 3 единицы в час в каждом направлении движения.

Продолжается забастовка перед пунктами пропуска "Гребенное – Рава-Русская", "Долгобичув – Угринов". Польские фермеры продолжают препятствовать перемещению грузовых транспортных средств из Украины. Сейчас на выезд оформляется около 10 грузовиков в сутки.

На КПП "Шегини – Медика" наблюдается частичное препятствование стабильной работе пункта пропуска.

Напомним, в пятницу фермеры со всей Польши начали очередную акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.

В воскресенье возле КПП "Дорогуск" протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков, которые пересекли границу.

Посольство Украины в Польше ожидает решительной реакции польской стороны после инцидента на границе.