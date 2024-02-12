Терехов: В Харькове проверят все опасные объекты на фоне вражеских обстрелов

Власти Харькова поручили провести проверки АЗС, нефтебаз и других опасных объектов в городе после ужасных последствий обстрела города в ночь на 10 февраля, когда погибли 7 мирных жителей, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Поручил городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обследовать все места хранения, транспортировки и реализации нефтепродуктов и другие опасные объекты на территории Харькова" , — отметил он.

Терехов призвал бизнесменов с пониманием отнестись к таким проверкам, ведь необходимо сделать все для того, чтобы предотвратить ужасные последствия возможных атак со стороны России.

Напомним, в ночь на 10 февраля оккупанты атаковали Харьков БПЛА "Shahed". Обломки попали в АЗС. Топливо растеклось по улице и загорелось. Из-за пожара уничтожены 14 частных домов. В результате пожара погибли семь человек. Среди погибших трое детей: младенец, 4 и 7 лет.

Одна из погибших – многодетная мать – прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина. Женщина, ее муж и трое детей сгорели заживо. А в другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя женщина.