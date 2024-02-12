Офицеру Росгвардии объявлено подозрение за пытки украинцев в Гостомеле

Заместителю командира по работе с личным составом мобильного отряда особого назначения "Ратибор" управления Росгвардии по Красноярскому краю РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны во время оккупации Гостомеля Киевской области в марте 2022 года, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, во время оккупации Гостомеля в марте 2022 года подозреваемый совместно с подчиненными удерживали около 100 человек в трех неработающих морозильных камерах на территории авиационного предприятия. В самой маленькой камере площадью 6 кв. м находилось 15 человек, в самом большом — около 30 и более.

Среди удерживаемых были гражданские и военнопленные. Людям не давали достаточно пищи, не оказывали медицинскую помощь. Большинство из них постоянно находились с завязанными глазами. Температура этих помещений была очень неблагоприятна для пребывания. Кроме того, отсутствовали вентиляция, свет, места для сна и туалеты.

Людей пытали электрическим током, лишали воздуха, надев на голову полиэтиленовый пакет и имитировали расстрел. Также их избивали руками, ногами, прикладом автоматов. Так оккупанты пытались получить от удерживаемых информацию о военно-политическом руководстве Украины, ВСУ и лицах, участвовавших в АТО/ООС. Пострадавшие испытали сильную физическую боль и психологические страдания.

По данным Национальной полиции, с 8 по 17 марта 2022 года российский военнослужащий совместно со своими приспешниками удерживал людей в неработающей морозильной камере бывшей столовой ГП "Антонов".

По словам одного из пострадавших, россияне расстреливали людей. Также они издевались над женщинами.

"Нас привезли в лес и бросили в яму, где уже были убиты ребята. Впоследствии привели двух других мужчин, которых расстреляли у нас на глазах и бросили на нас сверху. Мы покрывались телами, потому что было очень холодно. Далее российские военнослужащие перевезли нас в помещение морозильной камеры, где начала допрос ФСБ. Женщины были тоже. Через стенку мы их слышали. Ночью над ними издевались, они кричали. А одна из женщин была больна онкологией, мы слышали как она это неоднократно говорила, что ей нужны лекарства. Ей не давали никаких медикаментов, она плакала от боли" , — рассказывает потерпевший Юрий.

По факту нарушения законов и обычаев войны совершенное по предварительному сговору группой лиц, следователи полиции Киевщины сообщили 47-летнему военному РФ о подозрении (ч.1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).