Между Азербайджаном и Арменией произошла перестрелка, есть раненые

Утром 13 февраля Минобороны Армении заявило, что военные Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, в результате чего есть раненые, накануне из-за обстрела со стороны Армении был ранен азербайджанский пограничник, сообщает Украинская правда.

"13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд, в результате чего, по предварительным данным, у армянской стороны есть раненые" , – заявили в армянском Миобороны.

Вечером 12 февраля информационное агентство AZERTAC сообщало, что с позиций ВС Армении в направлении Зангиланского района велся огонь, азербайджанский пограничник получил ранение.