Курс валют НБУ на 13 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 13 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 12 февраля, вырос на 27 коп до 37.8951 за 1 доллар.

Евро подорожал на 30 коп до 40.8092 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 47.8047 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 33 коп до 43.2864 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 7 коп до 9.4424 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 37.895 100 EUR Евро 40.809 200 GBP Фунт стерлингов 47.804 700 CHF Швейцарский франк 43.286 400 PLN Польский злотый 9.442 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.