Курс валют НБУ на 13 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 13 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 12 февраля, вырос на 27 коп до 37.8951 за 1 доллар.
Евро подорожал на 30 коп до 40.8092 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 47.8047 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 33 коп до 43.2864 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 7 коп до 9.4424 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.895100
|EUR
|Евро
|40.809200
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.804700
|CHF
|Швейцарский франк
|43.286400
|PLN
|Польский злотый
|9.442400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.