Банки существенно сократили прибыль после налогообложения – НБУ

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за 2023 год составила 86,5 млрд. гривен. Это почти в четыре раза выше показателя за 2022 год (21,9 млрд гривен) и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения (77,4 млрд гривен).﻿ Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как пояснили в пресс-службе НБУ, в декабре 2023 года, согласно изменениям в законодательство, банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 года в целом по повышенной ставке в 50%.

Таким образом, только за декабрь банки уплатили 47,3 млрд гривен налога на прибыль, а в целом за год – 73,5 млрд гривен. В результате чистая прибыль существенно сократилась по сравнению с по показателю за первые 11 месяцев года, составившей 130,5 млрд гривен.

В пресс-службе НБУ отметили, что главным фактором значительной разницы доходности, по сравнению с предыдущим годом, были значительно меньшие отчисления в резервы под убытки от активных операций, которые за год в семь раз.