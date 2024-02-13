Южная Корея готова ответить КНДР на новые испытания ракет

Южнокорейские военные заявили, что они готовы "подавляюще" ответить на любые северокорейские провокации, поскольку Пхеньян нагнетает напряженность серией новых испытаний оружия, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Накануне Северная Корея заявила, что разработала управляемую реактивную систему залпового огня калибра 240 мм и систему баллистического контроля для расширения своего арсенала оружия.

Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) заявил, что обнаружил и проконтролировал испытательные стрельбы Северной Кореи в режиме реального времени в воскресенье днем и совместно с Соединенными Штатами проанализировал их характеристики.

"Наши вооруженные силы поддерживают позицию, способную дать непреодолимый ответ на артиллерийские провокации Северной Кореи, постоянно отслеживая развитие ее вооружений и укрепляя наши возможности сдерживания и реагирования" , - заявил представитель ОКНШ полковник Ли Сун Чжун.

Ли сказал, что военные не сразу обнародовали информацию, так как ракетная установка не подпадает под рамки раскрытия информации, как указано в протоколе. Обычно ОКНШ раскрывает информацию об испытаниях баллистических ракет и крупных вооружений Севера.

По данным военных источников, КНДР провел испытательные стрельбы из реактивной системы залпового огня в сторону Желтого моря из района вблизи западного портового города Нампхо в воскресенье.

Известно, что 240-миллиметровая система залпового огня Севера развернута вблизи границы, представляя потенциальную угрозу для столицы Юга. Последнее испытание было проведено всего за несколько дней до дня рождения покойного лидера Ким Чен Ира.

Провокации Северной Кореи

В течение последних недель лидер КНДР Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, свидетельствующих о его желании и готовности начать войну с Южной Кореей.

В частности, он призвал укрепить военно-морские силы страны для "усиления подготовки к войне" и защиты морского суверенитета. А КНДР в течение недели провела три раунда запусков крылатых ракет, в том числе и тестовые испытания новой стратегической крылатой ракеты, запускаемой с подводной лодки.

На днях Ким Чен Ын заявил о "законном праве" уничтожить Южную Корею. Он снова угрожает своему соседу после того, как в начале года исключил концепцию мирного объединения из национальной политики КНДР.

В то же время, СМИ пишут и о том, что Пхеньян имеет вескую причину не разжигать конфликт, поскольку темпы роста экономики Северной Кореи достигли самого высокого уровня почти за десятилетие из-за продажи вооружений России.