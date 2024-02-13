Джонсон дал понять, что не поставит на голосование проект о помощи Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал текст пакетного законопроекта, в который входят средства на поддержку Украины, который сейчас согласовывают в Сенате, сообщает Европейская правда.

В своем заявлении спикер раскритиковал пакет за исключение положений о безопасности границ.

По его словам, "законопроект Сената о внешней помощи замалчивает наиболее насущную проблему, стоящую перед нашей страной".

Джонсон дал понять, что не вынесет проект на голосование в Палате представителей, если он пройдет через Сенат.

"При отсутствии каких-либо изменений в пограничной политике от Сената, Палате представителей придется продолжать работать над этими важными вопросами по своему усмотрению. Америка заслуживает лучшего, чем статус-кво Сената" , – отметил он.

В понедельник Сенат США проголосовал за завершение дебатов по тексту пакетного законопроекта, в который входят средства на поддержку Украины.

На выходных сенатор-демократ Крис Мерфи выразил мнение, что Сенат окончательно одобрит проект в первой половине этой недели.

Напомним, проект рассматривают без части, касающейся самого болезненного вопроса о южной границе, после того, как изначальный проект заблокировали республиканцы.

Однако Дональд Трамп перед голосованием в воскресенье высказался и против продолжения помощи другим странам со стороны США, кроме как в виде займа.

Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект, если он будет одобрен в Сенате.