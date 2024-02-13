Россияне покупают терминалы Starlink в арабских странах – ГУР

Россия закупает терминалы спутникового Интернета Starlink и другие средства связи для использования в войне против Украины в арабских странах.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В свежем радиоперехвате российские оккупанты обсуждают соответствующие возможности приобретения терминала спутниковой связи Starlink.

По словам одного из окупантов, "арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…", а стоимость закупки устройства Starlink составляет 200 тысяч рублей.