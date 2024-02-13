Пограничники рассказали о ситуации с грузовиками на границе с Польшей

По состоянию на утро вторника в очередях на границе Украины и Польши стоят около 1250 грузовых средств.﻿﻿ Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

"По состоянию на сейчас это пять пунктов пропуска (где блокируют движение для грузовиков - ред.). Пропускается небольшое количество грузовиков. За час по каждому из направлений могут пропускать 1-3 грузовика - как в сторону Польши, так и на выезд из страны. Все зависит от организаторов и участников, их желания пропустить грузовые авто. Не блокируется движение для других категорий транспорта" , – сообщил Демченко.

Спикер ГНСУ отметил, что сегодня в очередях находятся где-то 1250 грузовиков. Больше всего – напротив "Ягодина" и "Равы Русской" с польской стороны. Лучшая ситуация по направлениям "Устилуг" и "Угринов" – там очереди практически отсутствуют.

"Но каждое направление имеет свои особенности: где-то пересекать границу могут грузовики весом более 7,5 тонн, то есть большие грузовые транспортные средства. Например, по направлениям "Устилуг" и "Угринов" могут пересекать границу грузовики меньше или пустые грузовики весом более 7,5 тонн.

Мы также видим уменьшение количества грузовых средств, которые могли бы пересечь границу. Особенно это ощущается по направлению пункта пропуска "Ягодин". Раньше, когда движение не блокировалось, этот пункт пропуска пересекало 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. Но, например, вчера границу на этом направлении пересекло 95 грузовиков, 7 из которых - в сторону Польши, а остальные - в сторону Украины" , – сказал Демченко.

Напомним, в пятницу фермеры со всей Польши начали очередную акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.

В воскресенье возле КПП "Дорогуск" протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков, которые пересекли границу.

Посольство Украины в Польше ожидает решительной реакции польской стороны после инцидента на границе.