В Молдове объяснили, почему вовремя не обнаружили "Шахед"

В Молдове военные радары и системы раннего предупреждения не смогли вовремя обнаружить российский дрон, который упал у границы с Украиной. Об этом Radio Chișinău сообщили в отделе коммуникаций оборонного ведомства страны, сообщает Европейская правда.

В Министерстве рассказали о причинах того, почему российский дрон не удалось обнаружить вовремя.

"Основная причина – малая высота полета цели, малая отражающая площадь осколков и большое расстояние до цели, в том числе из-за кривизны местности" , – отметили в Минобороны.

Напомним, сбитый беспилотник обнаружили возле села Этулия Вулканештского района, недалеко от украинских Болграда и Рени, о находке сообщили днем 11 февраля. Боевая часть дрона содержала около 50 кг взрывчатого вещества, его подорвали.