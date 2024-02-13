Оборона Авдеевки: в 110-й бригаде ВСУ заявили, что получили подкрепление

Некоторые подразделения 110-й отдельной механизированной бригады в Авдеевке были заменены другими подразделениями ВСУ. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач. Он говорит, что у самого подразделения нет ресурсов, чтобы удержать город, сообщает Радио Свобода.

"У нас нет достаточных возможностей, чтобы содержать город, но приходит подкрепление, и мы рассчитываем на дружеские подразделения... Впервые за почти два года функционирования 110-й отдельной механизированной бригады некоторые наши подразделения полноценно вывели из боев для отдыха и ротации. Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение. Но это мощная поддержка, нам немного спокойнее стало, когда она пришла" , – говорит Секач.

По словам Секача, в Авдеевке продолжаются бои за город и окрестности. Российские силы пытаются перерезать линию снабжения, они преобладают в силах. По мнению Секача, российские силы пытаются взять Авдеевку до президентских выборов в России, которые должны состояться в марте этого года. И для этого используются все возможные способы.

"У них есть преимущество в авиации полноценное, то есть мы не можем никак повлиять на авианалеты, на бомбежки города и наших позиций. У них огромное количество личного состава, с которым они не считаются, и они экспериментируют постоянно разными группами, используя бронетехнику. У них есть задача, и они пытаются выполнить ее как угодно" , – говорит Секач.

Российские войска активизировались под Авдеевкой более четырех месяцев назад, в октябре 2023 года. Позиции ВСУ и сам город подвергаются атакам большим количеством танков и другой бронетехники при поддержке авиации и артиллерии. Армия РФ не оставляет попыток захватить город, говорят в Генштабе ВСУ и отчитываются о большой интенсивности российских атак на Авдеевском направлении. По словам главы городской военной администрации, в декабре из города удавалось эвакуировать около пяти-семи человек в сутки.

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