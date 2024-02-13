В ВСУ прокомментировали вероятность массированного удара РФ 24 февраля
Российские оккупанты могут нанести масштабный массированный удар по Украине, при этом не обязательно 24 февраля. Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"Исключать этого нельзя (массированного обстрела на 24 февраля, ред.). Аналитика также свидетельствует о том, что не обязательно это будет привязано уже к конкретной дате. Мы наблюдали за время полномасштабного вторжения, что понимая нашу аналитику, враг тоже делает свою, и пытается создать эффект определенной неожиданности", - заявила она.
Она добавила, что захватчики продолжают держать в напряжении Силы обороны.
"Надо понимать, что нас продолжают держать в напряжении из-за того, что у врага достаточно оружия, в том числе дальнобойного, но оно требует определенного времени на подготовку массированных атак, и не только массированная атака в конце концов может нанести существенный вред", - заявила Гуменюк.
По ее словам, время от времени россияне осуществляют точечные ракетные атаки, проверяя способность сил противовоздушной обороны, их расположение, переориентацию.