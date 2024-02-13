Маск против помощи Украине: Путин не может проиграть

Илон Маск считает, что президент России Владимир Путин не может проиграть в войне. Также он выступил против оказания помощи Украине. Об этом миллиардер заявил американским сенаторам-республиканцам в ходе дискуссии на X Spaces, сообщает Mezha Media.

К обсуждению присоединились противники законопроекта о дальнейшей помощи Украине для борьбы с полномасштабным российским вторжением.

В ходе дискуссии Илон Маск заявил, что "нет никакого шанса", что Владимир Путин может проиграть войну в Украине. Об этом он сказал в ответ на слова одного из спикеров, заявившего, будто люди, ожидающие победы в Украине, "живут в мире фантазий".

Комментируя помощь нашей стране со стороны США, миллиардер заявил о ее неэффективности.

"Эти расходы не помогают Украине. Продолжение войны не помогает Украине" , – сказал он о законопроекте, предусматривающем дальнейшую помощь Украине.

Илон Маск также обратил внимание, что его часто обвиняют в том, что он защищает российского президента. Однако, по его убеждению, это обвинение является "абсурдным". В этом контексте миллиардер добавил, что его компании "наверное, сделали больше для подрыва" России, чем кто-либо другой. Это, конечно, абсолютно не правда, ведь кроме активации спутникового интернета Starlink и передачи ограниченного количества терминалов в начале полномасштабного вторжения, вклад компаний Маска в "подрыв" России минимальный. Ведь ни Tesla со своими электромобилями, ни SpaceX не доставили сырьевой экономике России проблем.

Миллиардер также считает, что на Владимира Путина оказывают давление, чтобы он довел войну до конца, поскольку "если он отступит, его убьют".

Бизнесмен отметил, что его интерес состоит в том, чтобы остановить гибель людей с обеих сторон. Однако он выразил сомнение, что добиваться устранения Владимира Путина является мудрым решением.

"Тем, кто хочет смены режима в России, следует подумать о том, кто тот человек, который может устранить Путина, и будет ли этот человек миротворцем? Наверное, нет" , – заявил он.

По его мнению, такой человек, скорее всего, будет "еще жесточайшим", чем нынешний президент РФ.