Терминалы Starlink в РФ продают частные продавцы – "Важные истории"

Терминалы спутниковой интернет-связи Starlink в России продают частные продавцы, которые реализуют устройства за 240-299 тысяч рублей (2600-3300 долларов).﻿ Об этом пишет издание "Важные истории", сообщает Экономическая правда.

Журналисты под видом волонтеров российских оккупационных войск пообщались с тремя продавцами Starlink в РФ.

Менеджеры рассказали, что терминалы работают только рядом с украинскими границами - в глубине России их использовать не получится. Двое из них уточнили, что личный кабинет устройства подключается к сети через Польшу, а на третьей площадке ответили, что "через европейскую страну".

Продавцы обещают, что их терминалы бесперебойно будут работать на оккупированных территориях Украины, включая Крым, а также в европейском эксклаве РФ Калининграде и на Камчатке вблизи Японии.

Все терминалы, находящиеся в продаже, уже настроены и готовы к использованию. В наличии - "версии V1, V2 RV и SL Global", их стоимость варьируется от 240 до 299 тысяч рублей в зависимости от площадки. Оплату принимают наличными или на карту. Еще один интернет-магазин бытовой техники Miele, который занимается продажей номинально недоступного в РФ оборудования, также готов принять перевод от юридического лица.

Зато в Европе терминалы Starlink стоят от 450 до 2843 евро (примерно от 44,2 тыс. до 282 тыс. рублей), а цена на стандартную подписку начинается от 50 евро в месяц.

Товар можно забрать самостоятельно в жилых домах в Москве. Несколько домов по соседству с доступными к самовывозу адресами находятся в списке секретных объектов "особых потребителей электроэнергии" и неподалеку объектов ГРУ.

Напомним, россияне начали использовать терминалы Starlink компании SpaceX Илона Маска на своих позициях.﻿﻿ В ГУР Минобороны Украины 11 в воскресенье февраля подтвердили использование россиянами Starlink и сообщали, что Россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, закупая Starlink через третьи страны.

В Кремле заявили, что не используют Starlink в боевых действиях, ведь система не сертифицирована в РФ.

В ГУР МОУ также заявили, что Россия закупает терминалы спутникового интернета Starlink компании Spase X Илона Маска в арабских странах.