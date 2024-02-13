Обострение с Азербайджаном: Армения заявляет о четырех погибших военных

Армения сообщает уже о четырех погибших военнослужащих на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении армянского министерства обороны, сообщает Европейская правда.

Армянская сторона заявляет, что военные погибли в результате обстрелов Азербайджана в районе Неркин-Ханд.

Еще один армянский военный был ранен, его состояние оценивается как средней тяжести, пока его жизни ничто не угрожает.

Утром во вторник Минобороны Армении сообщило, что двое армянских военнослужащих погибли в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны азербайджанских вооруженных сил.

Перед этим Государственная пограничная служба Азербайджана заявила, что один солдат был ранен в результате огня со стороны Армении на том же участке границы.

Это стало самым серьезным пограничным конфликтом между двумя странами со времени военной операции Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года.