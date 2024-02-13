В РФ объявили в розыск премьер Эстонии за демонтаж советских памятников

В России объявили в розыск премьера Эстонии Каю Каллас и государственного секретаря Таймара Петеркопа за "разрушение памятников советским воинам", сообщает Европейская правда.

Имена Каллас и Петеркопа заметили в базе розыска российского МВД, по обоим указано, что они разыскиваются "по статье уголовного кодекса".

На запрос ТАСС в ведомстве детализировали, что против Каллас и Петеркопа открыли уголовное производство "по уничтожению и повреждению памятников советским военным", и в рамках этого дела их объявили в розыск.

С осени прошлого года российские органы выдвинули "обвинения" по такому поводу в отношении более сотни граждан балтийских государств, Польши и Украины.

Как известно, после начала полномасштабной войны в балтийских странах возобновилась дискуссия о памятниках советской эпохи, которые еще оставались в общественном пространстве.

В Эстонии наиболее громкой стала история с перемещением советского танка-памятника в Нарве – самом русскоязычном городе страны на границе с Россией, а также с "Бронзовым солдатом". Парламент проголосовал против его демонтажа.

Сначала в стране инициировали демонтаж всех советских памятников, но президент страны заблокировал соответствующий закон из-за его неконституционности.