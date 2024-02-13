Польские фермеры на час заблокировали 6-й пункт пропуска с Украиной – ГНСУ (Обновлено)

Польские фермеры начали блокировать движение грузовиков возле пункта пропуска "Корчова-Краковец".﻿﻿ Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

"Около 14.00 13 февраля польские фермеры начали акцию протеста неподалеку от пункта пропуска "Корчова", что напротив украинского - "Краковец".

Украинские пограничники получили информацию от польских коллег о том, что пикетчики намерены на 1 час заблокировать движение грузовиков, следующих в Украину. Блокировка пассажирского транспорта осуществляться не будет" , – сообщил спикер.

По словам Демченко, сейчас пограничники Украины принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия с польскими коллегами о порядке дальнейшего пропуска грузового автотранспорта.

Обновлено. Через час блокада была снята. Демченко добавил, что по состоянию на 15.00 движение через границу нормализовано.

В настоящее время из-за акций протестов польских аграриев ограничено движение через 5 пунктов пропуска на украинско-польской границе.