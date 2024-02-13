Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов на Таврическом направлении – командующий

Интенсивность боевых действий на Таврийском направлении растет: за минувшие сутки оккупанты били из артиллерии более 1 200 раз, что является наибольшим показателем с начала года, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает Украинская правда.

"Интенсивность боевых действий растет. Количество артиллерийских обстрелов, которые противник совершил в нашей операционной зоне 12 февраля, также является наибольшим показателем в этом году − 1 267. То же самое с авиаударами − их зафиксировано 67" , – сообщил он.

В то же время он добавил, что защитники Таврийского направления нанесли России и самые большие с начала года потери − уничтожили 645 оккупантов.

За прошедшие сутки защитники уничтожили или повредили 41 единицу военной техники россиян, не считая БПЛА. В частности, это 5 танков, 17 боевых бронемашин, 8 артсистем, 10 автомобилей и 1 единица специальной техники.

Кроме того, украинские силы ликвидировали 1 склад боеприпасов и еще 1 важный объект россиян, а также 280 беспилотных летательных аппаратов различных типов.