Польша увеличит численность армии в 2024 году – министр

Министерство обороны Польши приняло решение увеличить численность армии до конца 2024 года. ﻿Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По его словам, польская армия будет постепенно увеличиваться.

"В конце этого года наша армия будет насчитывать около 220 000 солдат. Это число будет увеличиваться каждый год" . - заверил он.

Он также заявил, что численность армии очень важна, но не более важна, чем оперативные возможности и потенциал гражданской обороны.