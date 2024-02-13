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Польша увеличит численность армии в 2024 году – министр

Польша увеличит численность армии в 2024 году – министр
Фото: Pixabay

Министерство обороны Польши приняло решение увеличить численность армии до конца 2024 года. ﻿Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По его словам, польская армия будет постепенно увеличиваться.

"В конце этого года наша армия будет насчитывать около 220 000 солдат. Это число будет увеличиваться каждый год". - заверил он.

Он также заявил, что численность армии очень важна, но не более важна, чем оперативные возможности и потенциал гражданской обороны.

"Именно на это мы будем делать ставку", - объявил Косиняк-Камыш.

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