"Теневой" нефтяной флот РФ сокращается из-за санкций – Bloomberg

Танкеры, которые перевозили российскую нефть все чаще отказываются от транзита из-за западных санкций, которые будут усиливаться. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

По информации издания, около половины из 50 танкеров, транспортировавших российскую нефть. Больше не загружают ее, из-за санкций введенных в октябре 2023 года.

Последний успешный пример введения санкций произошел с кораблем "NS Leader", который направлялся на загрузку нефтью в Балтийское море, но был вынужден развернуться у берегов Португалии сразу после сообщения о введении санкций против себя.

Все восемь судов, попавших под санкции в первой волне, сейчас простаивают, большинство из них - вскоре после того, как они были включены в список Министерством финансов США.

Сразу после первых санкций по ограничению цены на российскую нефть в конце 2022 года, а затем и против российских нефтепродуктов двумя месяцами позже, Россия смогла построить сеть "теневого флота", а некоторые западные компании продолжали транспортировку нефти вне введенного потолка цен.

По данным некоторых организаций, включая Международное энергетическое агентство, это привело к стремительному росту стоимости фрахта и российской нефти, которая торгуется со значительным дисконтом относительно международных эталонов.

Из 50 танкеров, попавших под санкции с начала октября, 18 получили грузы. Из них девять были челночными судами, и девять, похоже, собирали грузы в обычном режиме с момента, когда они были добавлены в список.

Один танкер все еще перевозит груз, который он взял на борт до того, как попал под санкции.

Остается 31 судно. Из них семь простаивали еще до введения санкций, а три могут быть загружены в ближайшее время. Остается 21 судно, которое не загружалось с того времени.

"Независимые агентства, рыночные аналитики и сами россияне указывают на тот факт, что ограничение цены достигает обеих наших целей: лишает Россию энергетических доходов, необходимых ей для ведения незаконной войны, и одновременно способствует стабильности энергетических рынков" , - сказал и.о. помощника министра финансов США по вопросам экономической политики Эрик Ван Ностранд.

Однако, тайный характер российской торговли означает, что трудно быть уверенным в том, насколько сильно РФ подвергнется удару.

Поэтому, в этом месяце будет применена обновленная версия предельной цены, которая требует от судовладельцев и страховщиков запрашивать более подробную информацию о том, сколько трейдеры фактически платят за груз и связанные с ним расходы на доставку.

В течение последних недель страховщики опубликовали циркуляры, в которых говорится о том, что страховое покрытие не будет действительным, если они не получат подтверждение соблюдения предельной цены, включающей детализированные дополнительные расходы.

Эти ограничения должны сильно ударить по российскому "теневому флоту".