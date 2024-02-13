В Минобороны разработают меню для военных при участии профессиональных поваров

Государственный оператор тыла (ГОТ), закупочное агентство Министерства обороны, планирует с помощью профессиональных поваров разработать типовые меню для воинских частей. Об этом на презентации закупок ГОТ сказала советница по стратегическим коммуникациям Татьяна Харченко, сообщает Лига.Бизнес.

"Государственный оператор тыла будет привлекать профессиональных технологов и поваров для того, чтобы разработать рекомендованные меню для воинской части, которые можно будет использовать, чтобы кормить своих военнослужащих. Мы над этим работаем.

Мы будем запускать рекомендованные меню через разрабатываемую систему. Они там появятся на летний сезон, с июня месяца этого года" , — сказала Харченко.

ГОТ начнет отвечать за обеспечение воинских частей продуктами со второго квартала 2024 года. В начале февраля агентство объявило первые 11 закупок общей ожидаемой стоимостью около 11 млрд грн.