Республиканцы разделились из-за заявлений Трампа о НАТО

Заявления экс-президента США Дональда Трампа об отказе от защиты союзников по НАТО вызвали разногласия между республиканцами, которые стремятся придерживаться обязательств Соединенных Штатов в Альянсе, и теми, кто поддерживает лидера президентской гонки от партии.﻿ Об этом пишет The Hill, сообщает Европейская правда.

Одни республиканцы преуменьшили значение высказываний Трампа, которые обеспокоили генсека НАТО и страны-члены Альянса, в то же время другие осудили заявления экс-президента.

"Это все сарказм. Речь идет о том, чтобы они (союзники по Альянсу) заплатили цену. Вы знаете, большинство из них этого не сделали" , – сказал сенатор от республиканцев Томми Тубервиль о том, что Трамп будет "поощрять" РФ делать "все, что она захочет" с членами НАТО, которые нарушают обязательства по предоставлению 2 процентов своего ВВП на оборонные расходы.

Между тем сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд заявил, что ни в коем случае не согласен с тем, что Соединенные Штаты должны отвернуться от своих союзников.

"Это, во-первых, никогда не делалось раньше, и не должно делаться. Очевидно, что каждый должен выполнять свои обязательства, но говорить, что мы позволим вас убить, если вы этого не сделаете, – это неправильный путь" , – добавил он.

По словам сенатора от республиканцев Джони Эрнст, Соединенные Штаты не должны поощрять противников подобными заявлениями.

"Очевидно, что европейцы являются нашими партнерами. Мы будем продолжать поощрять их делать вклад в НАТО и работать лучше" , – указала она.

Из-за высказываний Трампа среди демократов звучат мнения, что могут понадобиться дополнительные меры предосторожности в дополнение к запрету президенту США выходить из НАТО без согласия Конгресса, впрочем сенатор от республиканцев Марко Рубио, который является автором соответствующего закона, возразил, что законодатели должны устанавливать предохранители вокруг обязательств Вашингтона.