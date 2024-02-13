Россияне обстреляли Херсон: под ударом были медучреждения и жилые дома

Российские террористы обстреляли Херсон днем вторника, 13 февраля. Под ударами находились жилые дома и медицинские заведения, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, сообщает его Telegram-канал.

По его данным, Россия начала обстреливать Херсон около 13:00.

"На этот раз под массированным огнем оказались остановка общественного транспорта, жилые дома, сразу два медицинских учреждения" , - написал Мрочко.

По словам очевидцев, огонь по городу велся прицельный, потому чудом обошлось без жертв.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Так, в воскресенье, 11 февраля, российские военные с утра обстреливали Херсонскую область. В результате многочисленных атак были ранены несколько гражданских людей.