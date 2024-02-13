Шмыгаль рассказал о производстве боеприпасов в Украине

У Украины есть огромные подвижки в производстве боеприпасов. Так, в 2023 году был увеличен выпуск минометных снарядов в 42 раза, артиллерийских - в 2,5 раза, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Огромные сдвиги есть в производстве боеприпасов. В прошлом году увеличили выпуск минометных снарядов в 42 раза, артиллерийских снарядов - в 2,5 раза" , - сказал Шмыгаль.

В 2024 году, по словам премьера, ожидается новый пик роста производства. Этому будет способствовать уже проведенная дерегуляция.

"Установили четкие алгоритмы разработки и приема в эксплуатацию продукции. Это привлечет к выполнению оборонных заказов еще больше украинских производителей. Для согласования работы министерств и ведомств, оборонных предприятий и экспертной среды на прошлой неделе создали Промышленно оборонный комитет Украины" , - рассказал глава правительства.

Он также добавил, что уже состоялось его первое заседание, на котором был принят ряд важных решений для синхронизации деятельности правительства и оборонных предприятий, а также для ее лучшей результативности.

"Украина развивает собственные мощности ОПК, но и дальше нуждается в поддержке партнеров. Находимся с ними в постоянной коммуникации. Ожидаем выполнения обещания со стороны ЕС поставить более одного миллиона снарядов. Видим, что оборонный комплекс Евросоюза набирает обороты" , - отметил Шмыгаль.

Производство оружия в Украине

Как заявлял ранее президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ, а для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Украина, в частности, уже производит собственное дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию ракет "Нептун". А недавно стало известно о начале серийного производства дронов, являющихся своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

По словам министра по стратегической промышленности Александра Камышина, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза.

Кроме того, на днях при решении Кабинета министров в Украине создали Промышленно-оборонный комитет. К его работе будут привлечены производители оружия, независимые эксперты и специалисты.