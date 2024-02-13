Трамп усилил критику НАТО относительно уровня помощи Украине

Экс-президент США и лидер на номинацию от республиканцев на выборах Дональд Трамп усилил свою критику НАТО относительно уровня помощи Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

"Мы помогаем Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО. У нас нет никого (во власти), кого бы они уважали, и они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше, чем мы. Неправильно, НАТО должно платить наравне с нами, и сейчас. Они сделают это, если их правильно попросить. Если нет, тогда Америка в первую очередь", – отметил Трамп.

По его словам, когда он был президентом США, то сделал НАТО "сильным", заставляя членов Альянса платить больше, чтобы достичь целевых показателей оборонных расходов в 2 процента ВВП.

"Когда я сказал 20 странам, которые не платили свою справедливую долю, что они должны платить, и сказал, что без этого вы не будете иметь военной защиты США, деньги потекли рекой. После стольких лет, когда США оплачивали счета, это было прекрасное зрелище. Но теперь, когда меня нет, чтобы сказать: "Вы должны платить", они снова взялись за старое", – резюмировал Трамп.

Ранее в Госдепе на фоне скандальных заявлений экс-президента Дональда Трампа об угрозах союзникам напомнили о событиях после 11 сентября 2001 года, когда НАТО встал на защиту США.

Напомним, во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как он, будучи президентом, угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Эти слова вызвали резкую реакцию Белого дома, генсека НАТО и многих европейских столиц.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными. А канцлер Германии Олаф Шольц назвал заявления Трампа опасными и играющими на руку Москве.