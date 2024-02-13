Сырский заявил о переходе на новый этап войны против России

Война с Россией переходит в новую стадию, а роль дронов на фронте увеличивается каждый день, поскольку растет количество их использования с обеих сторон, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ZDF.

"Сейчас фактически во всех звеньях военного управления каждый командир видит поле боя. Если раньше он мог увидеть какую-то ограниченную часть из блиндажа или наблюдательного пункта, то сейчас он видит и всю картину боевых действий и гораздо больше" , — сказал Сырский.

Сырский также подчеркнул, что эта война значительно повышает значение технологического прогресса в ВС и в самом процессе вооруженной борьбы.

"Мы уже видим и для нас это не новость использования наземных роботизированных платформ. Модулей, управляемых дистанционно, что позволяет сохранить жизнь военных. То есть война переходит в новую стадию" , — добавил главнокомандующий.

Напомним, по словам министра обороны Рустема Умерова, в планах Минобороны Украины на 2024 год втрое увеличить количество дронов на фронте.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за последние шесть месяцев Украина смогла догнать Россию по количеству производимых дронов-камикадзе дальнего радиуса действия.