Израиль обнародовал свои потери во время операции в Секторе Газа

Израильские военные во вторник сообщили о трех военнослужащих, погибших на юге сектора Газа во время противостояния с ХАМАС, что увеличивает общее число погибших военных до 232, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Times of Israel.

Командир и двое солдат погибли в понедельник в бою с группировкой ХАМАС на юге анклава, еще двое военнослужащих 630-го батальона Южной бригады получили тяжелые ранения в том же бою, сообщили израильские военные.

Согласно военным источникам, на момент гибели трое военных находились в доме восточнее Хан-Юниса, в котором сдетонировала взрывчатка.

Всего с начала войны с ХАМАСом 7 октября число погибших среди военных Израиля возросло до 232 человек.

Напомним, суннитско-исламистская палестинская террористическая организация ХАМАС предложила армии Израиля план прекращения огня, который позволит остановить боевые действия в Газе на четыре с половиной месяца, в течение которых все заложники будут освобождены.