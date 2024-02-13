Генштаб: Россияне нанесли более 90 авиаударов по Украине

В течение суток российские захватчики нанесли 94 авиационных удара по Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 13 февраля.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 52 боевых столкновения. Всего враг нанес 1 ракетный удар, 94 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиаудар по Круглому Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам российских захватчиков подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гремяч, Заречье, Коренек, Павловка Сумской области; Уды, Алисовка, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес 2 авиаудара по Новоегоровке Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Ивановка, Синьковка, Петропавловка, Харьковская область.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 2 атаки противника в районе Ямполевки Донецкой и Белогоровки Луганской областей, где враг, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник наносил 5 авиационных ударов в районах н.п. Терны, Раздоловка Донецкой области, Белогоровка Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Серебрянское лесничество Луганской области, Спорное, Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили 8 атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар по Часовому Яру Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Курдюмовка, Богдановка, Клещиевка, Нью-Йорк, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 2 атаки в районе Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также враг нанес 2 авиационных удара в районе Орловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался улучшить свое тактическое положение. Также враг нанес авиационные удары в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Георгиевка, Константиновка, Парасковеевка, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили. Противник нанес авиаудар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Старомайорское, Донецкой области, Левадное, Новодаровка Запорожской области.

На Запорожском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили атаку противника в районе восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Авиация российских окупантов нанесла удары по н.п. Долинка, Желтая Круча, Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам российских захватчиков подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Красное, Малая Токмачка, Работино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток здесь российские оккупанты предприняли безуспешную попытку штурма позиций наших войск. Под артиллерийским огнем оказались: Херсон, Токаревка, Ромашково Херсонской области. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Крынки Херсонской области. Также российские оккупанты совершили обстрелы из РСЗО в районах н.п. Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, 3 районам расположения зенитно-ракетных комплексов. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 16 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

Подразделения ракетных войск нанесли удары по району сосредоточения личного состава, 4 артиллерийским средствам противника, 1 пункту управления, по 2 складам боеприпасов, средству радиоэлектронной борьбы русских оккупантов.