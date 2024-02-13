В Германии напали на еще одного украинца на почве расовой ненависти
15-летний украинец получил серьезные травмы в результате нападения на почве расовой ненависти в городе Меттманн вблизи Дюссельдорфа, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщила немецкая полиция во вторник, информирует агентство DPA.
Украинский подросток находился в закусочной в субботу вечером, когда незнакомец сделал ему ксенофобские замечания.
Затем он внезапно ударил подростка по голове неизвестным предметом и убежал.
В больнице выяснилось, что травмы парня гораздо серьезнее, чем считалось изначально, однако угрозы его жизни не было.
Свидетели описали нападавшего как сильного и крепкого мужчину ростом около 1,92 метра. Идет следствие.
Примерно в то же время в Оберхаузене, тоже неподалеку от Дюссельдорфа, напали на 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова и еще одного украинца. Ермаков в результате нападения скончался.
Относительно нападения в Оберхаузене, полиция заявила, что не видит "конкретных доказательств преступления на почве ксенофобии".
Ранее Федерация баскетбола Украины сообщила о гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии.
Впоследствии Министерство иностранных дел Украины сообщило, что немецкая полиция задержала убийцу Ермакова.