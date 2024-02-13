В Пентагоне назвали ключевые потребности Украины в оружии и обратились к Конгрессу

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 13 февраля заявила, что без одобрения дополнительного финансирования для Украины в Конгрессе США возможности предоставления военной помощи Киеву будут крайне ограниченными, сообщает Европейская правда.

По словам Сингх, среди наиболее насущных потребностей Украины сейчас – противовоздушная оборона и артиллерия, которые ранее регулярно предоставлялись в рамках пакетов помощи по программе PDA (Presidential Drawdown Authority; предоставление оружия распоряжением президента США из американских запасов) до 27 декабря.

"Поэтому одна из вещей, которую, как мы надеемся, уже вскоре сможем предоставить по PDA, – это именно эти типы вооружений, которые они (Украина. – Ред.) будут получать", – добавила она.

"Если дополнительный запрос не будет одобрен – Украина больше не будет получать пакеты по PDA, по USAI (Ukrainian Security Assistance Initiative; закупка оружия у производителей в США). И, конечно, это ставит под угрозу наши возможности в Индо-Тихоокеанском регионе", – пояснила представительница Пентагона.

Сингх добавила, что другие варианты предоставления военной помощи – например Foreign Military Sales, при которой Пентагон от имени Украины будет закупать оружие у американских производителей – займет значительно больше времени.

Напомним, нкануне Сенат США окончательно одобрил законопроект о выделении 95 миллиардов долларов на национальную безопасность.

Он предусматривает 61 миллиард долларов для Украины в поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 миллиардов долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 миллиарда долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате. По крайней мере спикер палаты Майк Джонсон раскритиковал текст.