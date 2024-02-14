ISW: Войска РФ пытаются применить советскую теорию глубокого боя

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска пытаются восстановить маневр на поле боя с помощью советской теории глубокого боя, но пока не могут реализовать ее из-за современных возможностей Украины.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Машовец заявил, что российские войска пытаются применить советскую теорию глубокого боя для оперативного планирования, чтобы быстро прорвать украинскую оборону, но не могут достичь эффекта советских операций.

Теория глубокого боя - это продукт советского оперативного искусства, разработанный в 1920-1930-х годах, который был призван восстановить маневр на поле боя после Первой мировой войны.

Для этого взаимодействовать с противником нужно было на нескольких фронтах и в глубине на тактическом и оперативном уровнях путем атаки вражеских активов на всех эшелонах артиллерией, воздушными ударами и атаковать тыл противника в сочетании с фронтальными атаками для прорыва оборонительных линий.

Теория глубокого боя также предполагает, что успешное оперативное планирование включает в себя последовательные планы операций, чтобы предотвратить восстановление целостных оборонительных позиций противника после проникновения.

Ключевые оперативные принципы теории глубокого боя остаются актуальными в современной войне, и российские военные могли бы возобновить маневр на поле боя и преодолеть украинскую оборону, если бы они смогли успешно планировать и осуществлять оперативно обоснованные действия.

Украинские войска также могли бы использовать теорию глубокого боя для восстановления маневра на поле боя в свою пользу, если бы их западные сторонники должным образом обеспечили их ресурсами.

Машовец, однако, отметил, что нынешние ограниченные возможности российских войск, в частности в ведении эффективного контрбатарейного огня, поражении целей на оперативной глубине, сокрытии концентрации сил от противника и борьбе с украинским технологическим паритетом, мешают российским войскам достичь эффекта неожиданности на оперативном уровне, необходимого для прорыва украинских линий обороны и проведения глубоких операций.

Машовец заявил, что российское военное командование не в состоянии внедрить определенные технологические инновации в оперативное планирование, в том числе дистанционную установку мин, широкомасштабные операции с использованием беспилотных летательных аппаратов, командование и управление и связь с применением современных технологий.

ISW добавил, что нынешний украинский боевой потенциал лишает российские силы возможности возобновить маневр на поле боя на российских условиях. Однако он в значительной степени зависит от западной военной помощи в ключевых вопросах. Большинство из нужной помощи может предоставить только США.

Ключевые выводы ISW за 13 февраля