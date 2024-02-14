Израильская армия нанесла удары по огненным точкам в Ливане

Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам огня, а также по другим районам на юге Ливана, сообщает Украинская правда.

13 февраля было зафиксировано два пуска ракет из Ливана в направлении Хар-Дова, они упали на открытых территориях, удары Израиля были нанесены в ответ.

Кроме этого, истребители ЦАХАЛа нанесли удар по военному посту в районе Рамие, а также по дополнительному военному посту в Рас-аль-Фари, откуда ранее осуществлялись пуски в сторону территории Израиля.