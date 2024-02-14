Минобороны РФ заявило о сбитии девяти украинских беспилотников

В России в ночь на среду противовоздушная оборона якобы сбила девять дронов.﻿﻿ Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает Украинская правда.

Как говорится в сообщении, силы ПВО РФ сбили за ночь девять дронов в Белгородской и Воронежской областях и над Черным морем.

В то же время в Telegram-каналах появилась информация, что в районе Алупки − Кацивели в море что-то горит. Также сообщается, что в этом районе низко над водой кружат два вертолета Ми-8.

Telegram-каналах "Крымский ветер" пишет, что якобы дроны подбили большой десантный корабль.