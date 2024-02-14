Россияне обстреляли Селидово: погибли 3 человека, среди них – ребенок

По состоянию на утро 14 февраля известно о трех погибших и 12 раненых людей из-за того, что Россия ночью обстреливала Селидово Донецкой области. Об этом заявили в Селидовской МВА, сообщает Украинская правда.

В ночь на 14 февраля российские оккупационные войска попали по гражданским объектам г.Селидово.

В результате этого ранения получили 12 жителей, четверо из них дети.

Погибли 3 гражданских лица, среди них один ребенок.

Повреждены 9 многоквартирных жилых домов и здания центральной городской больницы.

Напомним, россияне ударили по Селидово поздно вечером 13 февраля. Попали в 5-этажку: 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью, под завалами люди.

Ночью 14 февраля оккупанты второй раз обстреляли Селидово в Донецкой области. Ранен один человек, около 100 пациентов больницы эвакуируют в другие города.