В Черном море беспилотники подбили корабль "Цезарь Куников" – СМИ

Дроны Главного управления разведки подбили российский большой десантный корабль " Цезарь Куников" в Черном море утром 14 февраля.﻿﻿ Об этом рассказали собеседники в ГУР, сообщает Украинская правда.

Источники издания сообщили, что это была операция ГУР, в результате атаки БДК "Цезарь Куников" затонул.

В Чорному морі щось палало. Джерела УП в ГУР кажуть, що підбили черговий корабель ЧФ РФ. Він нібито затонув. Відео з Telegram-каналу "Кримський вітер" pic.twitter.com/00ebSlZ7BM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 14, 2024

На сайте ЧФ РФ сообщается, что "Цезарь Куников" − это большой десантный корабль проекта 775. Его длина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м. Он несет вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".

Экипаж − 87 человек.

Сообщается, что корабль может использоваться для постановок минных заграждений. БДК также может быть использован при различных вариантах загрузки: 150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек; 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек; подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем в 12 человек, 3 120-мм минометов, 3 боевых машин типа 2Г 27, 4 автомобиля ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.

Личный состав десанта − 147 человек десанта. Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль.

По данным Википедии, советский офицер, командир десантного отряда, Цезарь Львович Куников, именем которого назван БДК, умер 14 февраля 1943 года.