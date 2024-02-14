Генштаб: На фронте 71 столкновение, больше всего – на Марьинском и Авдеевском направлениях

За прошедшие сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение. Больше всего вражеских штурмов было на Марьинском (27) и Авдеевском (24) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 14 февраля.

Всего враг нанес 3 ракетных и 159 авиационных ударов, совершил 162 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Круглое Харьковской области, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области, Терны, Раздоловка, Часов Яр, Орловка, Новомихайловка, Константиновка, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Долинка, Желтая Кручая, Малая Токмачка Запорожской области; Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 2 атаки противника в районе Ямполевки Донецкой и Белогоровки Луганской областей.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районе Авдеевки и еще 4 атаки возле Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 27 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Новопавловском направлении наступательных действий враг не замечен.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника восточнее Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действий.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 районам расположения зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 4 районам сосредоточения личного состава, 7 артиллерийских средствах, 3 средствам ПВО, 3 пунктам управления, 2 складам боеприпасов и 1 средству радиоэлектронной борьбы противника.