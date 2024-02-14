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РФ за сутки потеряла более 1000 военных и 66 артсистем – Генштаб

РФ за сутки потеряла более 1000 военных и 66 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 1060 своих военных, 9 танков, 39 бронемашин, 66 артиллерийских систем, 39 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 14.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 398140 (+1060) человек,
  • танков – 6433 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 12043 (+39) ед,
  • артиллерийских систем – 9566 (+66) ед,
  • РСЗО – 984 (+3) ед,
  • средств ПВО – 671 (+4) ед,
  • самолетов – 332 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7371 (+39),
  • крылатых ракет – 1882 (+0),
  • кораблей/катеров – 24 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12662 (+39) ед,
  • специальной техники – 1523 (+5).

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