РФ за сутки потеряла более 1000 военных и 66 артсистем – Генштаб
Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 1060 своих военных, 9 танков, 39 бронемашин, 66 артиллерийских систем, 39 беспилотников и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 14.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 398140 (+1060) человек,
- танков – 6433 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 12043 (+39) ед,
- артиллерийских систем – 9566 (+66) ед,
- РСЗО – 984 (+3) ед,
- средств ПВО – 671 (+4) ед,
- самолетов – 332 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7371 (+39),
- крылатых ракет – 1882 (+0),
- кораблей/катеров – 24 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12662 (+39) ед,
- специальной техники – 1523 (+5).