РФ за сутки потеряла более 1000 военных и 66 артсистем – Генштаб

Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 1060 своих военных, 9 танков, 39 бронемашин, 66 артиллерийских систем, 39 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 14.02.24 ориентировочно составили: