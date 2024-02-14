Япония планирует ослабить ограничения на поездки в Украину для бизнеса

Правительство Японии рассматривает возможность ослабления ограничений на поездки для компаний, которые будут помогать восстанавливать Украину, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Правительство планирует поддержать усилия государственного и частного секторов по восстановлению Украины.

В понедельник, 19 февраля, в Токио состоится японо-украинская конференция по содействию экономическому восстановлению. Однако некоторые японские компании жалуются, что действующие ограничения на поездки в Украину, установленные на самом высоком уровне, мешают им вести там бизнес.

Правительственные чиновники обсуждают способы ослабления ограничений для соответствующих компаний. Большинство чиновников отрицательно относятся к снижению уровня тревоги в отношении поездок в страну, поскольку российские атаки на Украине продолжаются.

Они также надеются сохранить действующий совет по эвакуации.

Правительство Японии рассматривает возможность разрешить компаниям остаться в стране на определенный срок после того, как будет проверено, можно ли обеспечить их безопасность в Украине.