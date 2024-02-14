Вице-спикер польского Сейма заявил, что мэр Львова "говорит на бандеровском языке"

Вице-спикер польского Сейма, представитель Польской крестьянской партии Петр Згожельский раскритиковал мэра Львова Андрея Садового на рассыпанное фермерами зерно с украинских грузовиков и заявил, что это звучит как "бандеровский язык". Об этом Згожельский сказал в эфире PolsatNews, сообщает Европейская правда.

Вице-спикера спрашивали о его позиции относительно протестов фермеров и скандала вокруг инцидента, когда фермеры частично высыпали зерно из трех украинских грузовиков, которые пересекли границу.

Садовый, напомним, предположил, что это устроили российские провокаторы и назвал такие действия низостью и позором в ситуации, когда украинцы "буквально поливают кровью поля, которые родят это зерно".

"Советую мэру Львова Садовому выпивать стакан воды, прежде чем что-то говорить, потому что часто кажется, что господин мэр говорит на бандеровском языке... Не секрет, что этот миф национального сознания еще живет среди многих украинцев" , – сказал Згожельский, не уточняя при этом, что вкладывает в понятие "бандеровский язык".

Вице-спикер заявил, что понимает фермеров, которые так поступили с украинским зерном, потому что они сделали это "от отчаяния".

"Каждый порядочный поляк должен поддержать наших фермеров, наших кормильцев, которые сейчас протестуют с двумя векторами действий. Во-первых, это против неконтролируемого потока продовольственных товаров из Украины. Это скандал, что этому позволили происходить – что продукты с конкурентной ценой и неизвестным химическим составом могли попасть в Польшу" , – сказал Петр Згожельский, продолжив обвинениями в адрес предыдущего министра от "ПиС" Генрика Ковальчика и еврокомиссара по сельскому хозяйству от Польши Януша Войцеховского.

Перед этим министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился перед Украиной за инцидент с рассыпанным зерном, который произошел в воскресенье.