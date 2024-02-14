Генштаб подтвердил уничтожение российского корабля "Цезарь Куников"

Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение российского крупного десантного корабля "Цезарь Куников".

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

"Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили большой десантный корабль окупантов - "Цезарь Куников" , - говорится в сообщении.

Генштаб отметил, что в момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

Ранее сообщалось, что дроны Главного управления разведки подвели российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море утром 14 февраля.