Кабмин разрешил "Действия" открыть код: что это значит
Кабинет министров принял постановление, которое позволяет открыть код "Дії", теперь приложение станет open-source продуктом. Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Экономическая правда.
По словам министра соответствующее решение позволит быстро экспортировать Дію в другие страны.
"Open-source продукты - это о прозрачности, что также будет хорошим сигналом для наших партнеров. Весь мир сосредотачивает внимание на open-source продуктах. Основное преимущество - любой разработчик из любой точки мира сможет изучить документацию и начать разрабатывать свои дополнительные сервисы или микросервисы, которые будут подходить к приложению", - подчеркнул Федоров.
Также министр подчеркнул, что IT-сообщество сможет понять, как работает Дія, проанализировать код и особенности архитектуры приложения. А еще разработчики смогут предложить изменения или улучшения, которые рассмотрит наша команда.
Добавляется, что открыв код, никто не сможет получить доступ к реестрам и особенностям шифрования Дії.