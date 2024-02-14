Кабмин разрешил "Действия" открыть код: что это значит

Кабинет министров принял постановление, которое позволяет открыть код "Дії", теперь приложение станет open-source продуктом. ﻿Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Экономическая правда.

По словам министра соответствующее решение позволит быстро экспортировать Дію в другие страны.

"Open-source продукты - это о прозрачности, что также будет хорошим сигналом для наших партнеров. Весь мир сосредотачивает внимание на open-source продуктах. Основное преимущество - любой разработчик из любой точки мира сможет изучить документацию и начать разрабатывать свои дополнительные сервисы или микросервисы, которые будут подходить к приложению" , - подчеркнул Федоров.

Также министр подчеркнул, что IT-сообщество сможет понять, как работает Дія, проанализировать код и особенности архитектуры приложения. А еще разработчики смогут предложить изменения или улучшения, которые рассмотрит наша команда.

Добавляется, что открыв код, никто не сможет получить доступ к реестрам и особенностям шифрования Дії.